Tayland'da bir barda çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti Tayland'da bir barda çıkan yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. Olayı gören tanıklardan bazıları ise, barda bulunan sahneye yakın bir yerde patlamanın gerçekleştiği ve yangının buradan çıktığını aktardı. Tayland'da Chonburi şehrine bağlı Sattahip semtindeki barda yerel saatle 00.45 civarında yangın çıktı. Sosyal medyada, barın girişinden dumanların yükseldiği ve kıyafetleri alev alan insanların bardan kaçmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülere yer verildi. 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtildi. Görgü tanıkları patlama seslerinin ardından barın sahnesine yakın bir noktada tavandan duman ve alevlerin yükseldiğini aktardı. Bangkok'ta 2009 yılında bir gece kulübünde meydana gelen yangında 66 kişi ölmüş 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Dünya AA / Şeyma Uzundere Bangkok Tayland 3. Sayfa Dünya Haberler

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