Rusya ilk kez rakam verdi! Kısmi seferberlik kapsamında askere 200 bin kişi çağırıldı

Son Dakika: 24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında, savaş Rusya'nın beklediği gibi gitmeyince Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan etti. Putin, seferberlik kararını "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor" sözleri ile duyururken orduya 300 bin askerin alınacağını açıkladı. Gün içinde Rus yetkililer tarafından yapılan son açıklamaya göre ise seferberlik kapsamında orduya 200 bin kişinin çağırıldığı bildirildi.

Şubat ayından bu yana "özel operasyon" adı altında Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, aylardır sahada net bir başarı elde edemedi. Ordu, cephe hattında Ukrayna'ya yenik düşmeye başlayınca Vladimir Putin, ek yardımlar için kısmi seferberlik ilan etti.

"300 BİN ASKER ÇAĞIRACAĞIZ"

Putin yaptığı seferberlik ile ilgili yaptığı açıklamada "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek." dedi. Savunma Bakanı Şoygu ise "Seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek asker çağıracağız" ifadelerini kullandı.

"200 BİN KİŞİ ASKERE ÇAĞIRILDI"

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Rusya'dan kısmi seferberlik ile ilgili güncel bir açıklama geldi. Yetkililer yaptıkları açıklamada, kısmi seferberlik kapsamında askere çağrılan kişilerin sayısının 200 bini bulduğunu aktardı.

BİNLERCE RUS KOMŞU ÜLKELERE AKIN ETTİ

Öte yandan seferberlik kararı sonrası askere gitmek istemeyen Ruslar, komşu ülkelere kaçmak için ülkenin sınırına gitti. Gürcistan ve Kazakistan sınırlarında ciddi bir yoğunluk gözlemlenirken, Kazakistan tarafı yaptığı açıklamada ülkeye 200 binden fazla Rus vatandaşının giriş yaptığını açıkladı.

TÜRKİYE'DEKİ ADRESLERİ ANTALYA OLDU

Türkiye kanadında ise, seferberlikten kaçan Rusların durağı Antalya oldu. Binlerce Rus, Antalya'ya inerken uçak bileti fiyatlarının on binlerce liraya satılması dikkat çekti.

RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.