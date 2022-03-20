Ukraynalı müzakereci Podolyak: Bu savaşı yüzde 93 oranında kazanacağız

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Rusya ile yapılan müzakerelerdeki heyette bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı'nın Danışmanı Mihaylo Podolyak yeni bir açıklama yaptı.

"DEŞİFRE ETMEYİN"

Podolyak, Ukrayna halkına seslenerek, "Merhaba Ukrayna. Savaşın ve Rus saldırılarının 25. günü. Ruslar 25 gündür kazanamayacaklarını hala anlamadılar. Bazı şeyleri rica etmek istiyorum. İlk olarak silahları hangi ülkeden gelirse gelsin kullanılana kadar deşifre etmeyin. Lojistik merkezleri çalışıyor, müzakereler devam ediyor." dedi.

"YÜZDE 93 ORANINDA SAVAŞI KAZANACAĞIZ"

Podolyak, "İkinci olarak ise savaşan askerlerimizin konumlarını ifşa etmeyin. Beğeni ve izlenme için bunları yapmayın. Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında savaşı kazanacağımız düşünülüyor" ifadelerini kullandı.