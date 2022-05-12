ABD'de öldürdüğü kız arkadaşını gömdüğü sırada kalp krizi geçiren adam öldü
AA - Nuri Aydın - Dünya
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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 60 yaşındaki adam, boğarak öldürdüğü kız arkadaşını evinin bahçesine gömdüğü sırada kalp krizi geçirerek öldü.
Eyalete bağlı Trenton bölgesinde Joseph Anthony McKinnon'un cansız bedenini bulan komşuları, olayı polise bildirdi.
Edgefield İlçe Şerif Ofisi, cesedin bulunduğu alanda yaptığı incelemede, McKinnon'un arkadaşı Patricia Ruth Dent'in (65) çöp poşetine sarılı cesedine ulaştı.
BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Otopside Dent'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Komşuların polise verdiği ifadelerde, ölmeden önce McKinnon'un kendi bahçesinde kazı yaptığı kaydedildi.
KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
McKinnon'un ise kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, McKinnon'un Dent'i gömmesinin hemen ardından öldüğünü tahmin ediyor.
AA / Nuri Aydın - Dünya