Otobüs durağında bekleyen siviller Rus bombalarının hedefi oldu
İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Dünya
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Brovary'da otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu.
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, çok sayıda sivil bombaların hedefi oldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki Brovary'de bulunan Velika Dimerka ilçesinde otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu.
O ANLAR KAMERADA
Duraktaki siviller patlamalar nedeniyle panik yaşarken, yere yatarak kendilerini korumaya çalıştı. Sivillerin söz konusu saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilirken, bombardıman anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Dünya