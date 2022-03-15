Ukrayna'daki saldırılarda FOX News kameramanı hayatını kaybetti - Haberler

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Ukrayna'daki saldırılarda FOX News kameramanı hayatını kaybetti

AA - Islam Doğru - Dünya
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Rusya-Ukrayna savaşının 20. gününde ABD televizyon kanalı FOX TV kameramanı Pierre Zakrzewski'nin, Ukrayna'da dün aracına açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

FOX News Media CEO'su Suzanne Scott tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev dışındaki Horenka bölgesinde savaş kameramanı Pierre Zakrzewski'nin aracının isabet aldığı belirtildi.

ŞUBATTAN BERİ UKRAYNA'DAYDI

Daha önce Irak, Afganistan ve Suriye'de çalıştığı bildirilen Zakrzewski'nin, şubat başından beri Ukrayna'da görev yaptığı kaydedildi.

ABD'Lİ GAZETECİ ÖLMÜŞTÜ

Dün gerçekleşen aynı saldırıda FOX News haber kanalı savaş muhabiri Benjamin Hall'un yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu. Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırıları sonucunda, 13 Mart'ta da Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin öldüğü bildirilmişti.

AA / Islam Doğru - Dünya

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