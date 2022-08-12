"Şeytan Ayetleri" kitabı nedeniyle ölüm tehditleri alan ünlü yazar Salman Rüşdi, New York'taki konferansta boynundan bıçaklandı

1988'de yayınlanan Şeytan Ayetleri adlı kitabı dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilen ve ölüm tehditleri alan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'taki katıldığı bir konferasta boynundan bıçaklandı. Kitabın yayınlanmasından 1 yıl sonra İran'ın merhum dini lideri Ruhullah Humeyni, Rüşdi'nin idamını istemiş ve öldürülmesi için 3 milyon dolar ödül koymuştu.

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, ABD'nin New York kentinde katıldığı bir etkinlik sırasında konuşma yaparken saldırıya uğradı.

BOYNUNDAN BIÇAKLANDI

New York Polisi tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı bir şahıs tarafından saldırıya uğrayan Rüşdi'nin boynundan bıçaklandığı, saldırganın ise gözaltına alındığı belirtildi. Chautauqua Enstitüsü'nde yaptığı konuşma sırasında bıçaklanan 75 yaşındaki Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırıldı. New York Valisi Kathy Hochul olaydan yaklaşık 1 saat sonra düzenlediği basın toplantısında Rüşdi'nin hayatta olduğunu söylerken, sağlık durumuyla ilgili detay paylaşmadı.

"ŞEYTAN AYETLERİ" KİTABIYLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Prestijli bir edebiyat ödülü olan Booker ödülüne sahip yazar Rüşdi'nin, 1988'de yayınlanan Şeytan Ayetleri adlı kitabı dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Rüşdi, sürrealist, post-modern olarak nitelendirilen romanı nedeniyle ölüm tehditleri almıştı.

HUMEYNİ, 3 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

Kitabın yayınlanmasından 1 yıl sonra İran'ın merhum dini lideri Ruhullah Humeyni, Rüşdi'nin idamını istemiş ve öldürülmesi için 3 milyon dolar ödül koymuştu. Daha sonra yarı resmi bir İran dini vakfı ise 2012'de ödüle 500 bin dolar daha eklemişti.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

Hindistan doğumlu yazar Rüşdi, 1981'de "Geceyarısı Çocukları" (Midnight's Children) kitabı ile ün kazanmış ve kitabı sadece Birleşik Krallık'ta 1 milyonun üzerinde satmıştı. Ancak Rüşdi 1988'de dördüncü kitabının yayınlamasıyla ölüm tehditleri almış ve 9 yıl boyunca saklanarak yaşamak zorunda kalmıştı.