Beyaz Saray: Rusya kendi açısından Ukrayna savaşını çoktan kaybetti
AA - Dildar Baykan Atalay - Dünya
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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 70 gün geride kalırken Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da en başta koyduğu hedeflere ulaşamadığını ve savaşı kendi açısından çoktan kaybettiğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya- Ukrayna savaşı konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.
UKRAYNA İÇİN "ZAFER OLARAK" NİTELEDİLER
Ukrayna için "zafer" tanımının Ukrayna'nın kendi seçimine bağlı olduğunu vurgulayan Psaki, "Biz en başından beri verdiğimiz savunma desteğiyle müzakere masasında Ukrayna'nın elini güçlendiriyoruz." dedi.
"NATO'YU BÖLEMEDİLER"
Psaki, savaşın başında Rusya'nın Ukrayna'yı kısa sürede kontrol altına almayı planladığını ve bu hedefe ulaşamadığını belirterek, "Ruslar kendi açılarından savaşı çoktan kaybetti. Ukrayna'yı ele geçiremedi. Vladimir Putin, Kiev sokaklarında boy gösteremeyecek. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini deviremeyecekler. NATO'yu da bölemediler." şeklinde konuştu.
AA / Dildar Baykan Atalay - Dünya