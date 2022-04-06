ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar! Putin'in kızları da listeye eklendi

ABD, Buça'daki olayların ardından G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu. Yaptırım getirilenler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları ve Rusya'nın iki bankası da bulunuyor.

YAPTIRIMLARDAN RUS ELİTLER DE NASİBİNİ ALDI

Yaptırımlara, Rus elitler ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakan Mikhail Mişustin de dahil edildi. Buna göre daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu. Bununla da sınırlı kalmayan ABD, Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıklarını dondurarak bu işletmelerle ticari ilişkileri yasakladı.

Ayrıca yaptırımlar kapsamında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı. Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlar da yasaklanıyor.

ABD, YENİ YAPTIRIMLAR GETİRECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı. Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu. Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlasa da uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğu görülmüştü. Biden yönetimi söz konusu olayın ardından Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmiş ve Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini duyurmuştu.