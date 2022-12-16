Şoförün aracına aldığı hayat kadını, ani fren yüzünden çırılçıplak şekilde dışarı fırladı

Kenya'da bir kamyon şoförü tarafından araca alınan hayat kadını, arka tarafta uyuduğu sırada şoförün ani fren yapmasıyla çıplak şekilde dışarı fırladı. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kenya'da uzun yol şoförlüğü yapan bir şahıs, cinsel ilişki için bir kadını aracına aldı. İkilinin ilişkiye girmesinden sonra araçta kalmaya devam eden hayat kadını dinlenmek amacıyla arkada bulunan yatağa geçti.

ANİ FRENLE ŞOFÖR KABİNİNE FIRLADI

İkilinin ilerlediği sırada şoför aniden fren yapınca, arkada yatan kadın çıplak şekilde bir anda şoför kabinine doğru fırladı. Hem kadın hem de şoför büyük bir korku yaşadı.

ARAÇ KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Bu sırada kayıtta olan araç kamerası da meydana gelen feci olayı saniye saniye kaydetti. Aracın ön kabini kaza nedeniyle karışırken, ikili kazayı ucuz atlattı.