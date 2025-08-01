Slovenya, İsrail ile Silah Ticaretini Yasaklayan İlk AB Ülkesi Oldu

Slovenya, İsrail ile Silah Ticaretini Yasaklayan İlk AB Ülkesi Oldu
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Slovenya, İsrail'e yapılan silah ihracatı, ithalatı ve geçişini tamamen yasakladığını duyurdu. Bu karar, Slovenya'nın Avrupa Birliği içinde böyle bir yasağı uygulayan ilk ülke olmasını sağladı.

SLOVENYA, İsrail ile silah ticaretini yasaklayan ilk AB ülkesi oldu.

Slovenya hükümeti, İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve geçişini tamamen yasakladığını duyurdu. Hükümetten yapılan açıklamada, Başbakan Robert Golob'un tavsiyesi doğrultusunda Slovenya'nın İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail'e silah geçişini yasaklama kararı aldığı bildirildi. Bu kararla Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasaklayan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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