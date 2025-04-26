Slovenya'da İnşaat Alanında Patlama: 2 İşçi Ağır Yaralandı

SLOVENYA'da 2 işçinin, 2'nci Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülen mühimmatın, inşaat çalışmaları sırasında patlaması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, başkent Lübliyana yakınlarındaki Rozna Doline bölgesindeki bir inşaat alanında, sabah saatlerinde patlama meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, patlamada, 2 işçinin ağır yaralandığı vurgulandı.

İşçilerin hayati tehlikesinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Yaralılar, Lyübliyana Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın nedeni net değil fakat ilk belirlemelere göre 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma küçük ve patlamamış mühimmatın inşaat çalışmaları sırasında patladığı görülüyor" ifadesi kullanıldı.