Sisi ve Trump'tan Gazze Ateşkesine Destek

Güncelleme:
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşması dolayısıyla Trump'ı tebrik etti ve ona Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini söyledi.

MISIR Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması dolayısıyla Trump'ın 'Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini' söylediği belirtildi.

Sisi'nin görüşmede, Gazze'de sağlanan ateşkes için gösterdiği çabalar nedeniyle Trump'ı tebrik ettiği, Trump'ın da elde edilen tarihi başarı ve Sisi ile dostluğundan memnuniyet duyduğu kaydedildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarıyla uygulanmasının önemini vurguladığı ve Trump'ı ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından Mısır'da düzenlenecek kutlamalara katılmaya davet ettiği aktarıldı. Açıklamada, Trump'ın da Sisi'nin davetinden memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
