Sırbistan, Kosova ile Normalleşme Sürecini Durdurdu

Sırbistan, Kosova ile Normalleşme Sürecini Durdurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan, Kosova Ofisi Direktör Yardımcısı Igor Popovic'in tutuklanması sonrası Kosova ile normalleşme sürecini askıya aldığını açıkladı. Sırbistan, Popovic'in yaptığı açıklamalar nedeniyle, Kosova yönetiminin hukuku kötüye kullandığını iddia etti.

SIRBİSTAN, Kosova Ofisi Direktör Yardımcısı Igor Popovic'in Kosova'da tutuklanmasının ardından normalleşmesi sürecinin durdurulduğunu açıkladı.

Sırbistan Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, yardımcısı Igor Popovic'in Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanmasının ardından Kosova ile normalleşme sürecini askıya aldıklarını duyurdu. Kosova yönetiminin hukuku kötüye kullandığını öne süren Petkovic, "Popovic serbest bırakılana kadar Kosova ile normalleşme sürecini durduruyoruz" dedi.

Kosova ile diyalog sürecinin durdurulduğuna dair Avrupa Birliği'ndeki tüm ilgili temsilcileri bilgilendirdiğini belirten Petkovic, Sırpların aşağılanmaya çalışıldığını öne sürdü.

Sırbistan Kosova Ofisi Direktör Yardımcısı Popovic, Kosova'da yaptığı bir konuşmada UÇK'yi 'terör örgütü' olarak nitelendirdiği gerekçesiyle, Kosova makamları tarafından 18 Temmuz'da gözaltına alınmış ve 20 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti

Ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından 'sabotaj' çıktı

Vatandaşı isyan ettiren su kesintisinin altından "sabotaj" çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.