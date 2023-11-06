Sırbistan'da Müftülüğe Tehdit Mektubu

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde bulunan Vojvodina Müftülüğü, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu destekleyen ve İslam'a yönelik nefret söylemleri içeren bir tehdit mektubu aldı. Müftü Ziljkic, mektubu yazanların tespit edilmesini istedi ve İslam geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

NOVİ Sırbistan'ın Novi Sad kentinde bulunan Vojvodina Müftülüğü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin gönderdiği "tehdit mektubuna" tepki gösterdi.

Vojvodina Müftüsü Muhamed Ziljkic, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu destekleyici metin barındıran bir mektubun kendilerine iletildiğini ifade ederek, ülke yetkililerinden mektubu yazanların tespit edilmesini istedi.

Mektupta, İslam'a yönelik nefret söylemlerine yer verildiğini ve İsrail'in Gazze'yi yok edeceğinin iddia edildiğini aktaran Ziljkic, "Elimize ulaşan mektupta yazılanlardan endişeliyim. Nefret ateşi bölgeye de yayılmaya başladı. Umuyorum bunlar sadece dengesiz bir bireyin düşünceleridir." dedi.

Gazze'deki durumu soykırım olarak niteleyen Ziljkic, "Bugün orada çocuklar öldürülüyor. Yarın bu başka çocuklar da olabilir. Allah şiddeti sevmez." diye konuştu.

Ziljkic, çirkin söylemlerin yer aldığı tehdit mektubuna, yetkililerin dikkatini çekerek, "Eğer buna sessiz kalınırsa yazılanları kabul ediyorsunuz demektir. Bizler, gurur duyduğumuz İslam geleneğini yaşatmak ve sürdürmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Vojvodina Müftülüğü de mektupta, "Herkesin kaderini Netanyahu belirleyecek" tarzı söylemlerin yer aldığını paylaştı.