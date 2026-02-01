Haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, önümüzdeki saatlerde dünya gündemini sarsabilecek önemli gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti. Vucic, Jeffrey Epstein belgelerinin yeniden gündeme gelmesi ile ABD'nin İran'a yönelik bir askeri saldırı ihtimalinin arttığını savundu ve "Şimdi İran'a bir saldırı ve önümüzdeki 48 saat içinde başka önemli gelişmeler bekliyorum" dedi.

  • Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, önümüzdeki 48 saat içinde İran'a bir askeri saldırı ve başka önemli gelişmeler beklediğini belirtti.
  • Vucic, Jeffrey Epstein belgelerinin yeniden gündeme gelmesiyle eş zamanlı olarak Orta Doğu'da tansiyonun yükselebileceğini ifade etti.
  • ABD veya İran makamları, Vucic'in açıklamalarına ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmî doğrulama ya da açıklama yapmadı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, küresel gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki saatlerde dünya gündemini sarsabilecek önemli gelişmeler yaşanabileceğini öne sürdü. Vucic, Jeffrey Epstein belgelerinin yeniden gündeme gelmesiyle eş zamanlı olarak Orta Doğu'da tansiyonun yükselebileceğini söyledi.

Bir televizyon programında konuşan Vucic, ABD'nin İran'a yönelik bir askeri saldırı ihtimalinin arttığını savunarak, "Epstein belgeleri ortaya çıkıyor ve şimdi İran'a bir saldırı ve önümüzdeki 48 saat içinde başka önemli gelişmeler bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sözler ABD Başkanı Donald Trump'ın hem ülke hem de dünya gündemini Epstein konusundan uzaklaştırmak için İran saldırısını öne alacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

"KÜRESEL TABLOYU BİRLİKTE DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR"

Sırbistan Cumhurbaşkanı, söz konusu değerlendirmesinin bir istihbarat paylaşımı değil, mevcut jeopolitik tabloya dair kişisel bir öngörü olduğunu vurguladı. Vucic, son dönemde artan diplomatik ve askeri hareketliliğin, dünya kamuoyunun dikkatini farklı başlıklara yöneltebileceğini belirtti.

RESMİ TEYİT YOK

Vucic'in açıklamalarına ilişkin ABD veya İran makamlarından şu ana kadar herhangi bir resmî doğrulama ya da açıklama yapılmadı.

EPSTEİN BELGELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yeni belgelerin kamuoyuna yansıması, özellikle Batı'da siyasi ve toplumsal tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Vucic'in açıklaması, bu gelişmelerle küresel güvenlik başlıkları arasında olası bir zamanlama ilişkisi kurulması nedeniyle dikkat çekti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (4)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Mantıklı. Çünkü belgeler örtbas edilmek istenecek

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

israil trumpa iran saldir yoksa belgeleri aciklarim diye baski yapiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Amerika ya şantaj yapılıyor İsrail tarafından

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu:

Başkanın adamları filmi başlıyor. onumuzdeki hafta karisiyor ortalik.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

