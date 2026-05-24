Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'de

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Pekin'de dört gün sürecek resmi ziyarete başladı. Görüşmelerde ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in dört gün sürecek Çin ziyareti başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Pekin'e giden Vucic, ziyareti kapsamında Şi ve Başbakan Li Qiang ile bir araya gelecek. Görüşmelerede, ikili ilişkilerin yanı sıra, her iki tarafı ilgilendiren küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, yeni dönemde Çin-Sırbistan kader birliğinin inşasında daha somut sonuçlar elde edilmesi ve iki halka daha fazla yarar sağlanması için Sırbistan ile çalışmaya istekli olunduğu bildirildi. Ayrıca karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin genişletilmesi, kültürel ve beşeri temasların zenginleştirilmesi ile çok taraflı koordinasyonun artırılmasının hedeflendiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
