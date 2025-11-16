Haberler

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu Haber Videosunu İzle
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pensilvanya'nın Berks County kentinde meydana gelen ilginç bir olayda, bir köpek, sahibinin temizlediği tüfeğe kazara basınca silah ateş aldı aldı. Köpeğin sahibi bu sıra dışı kazada ciddi şekilde yaralandı.

  • Pennsylvania'nın Berks County kentinde bir köpeğin yatağa atlaması sonucu temizlenmekte olan tüfek ateş aldı ve 53 yaşındaki sahibi sırtından vurularak ciddi şekilde yaralandı.
  • Yaralı adam yerel bir hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.
  • Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Pennsylvania'da bir evde meydana gelen sıra dışı kazada, bir köpeğin yatağa atlaması sonucu silah ateş aldı ve sahibi yaralandı. Olay polisleri de şaşkına çevirdi.

TÜFEĞİ YATAĞIN ÜZERİNE KOYDU

Polis, gece yarısı çevredekilerin silah sesi ihbarı üzerine olaya müdahale etti. Yetkililer, 53 yaşındaki adamın evinde tüfeğini temizlerken yatağın üzerine koyduğunu ve bu sırada köpeğinin yatağa atlamasıyla silahın ateş aldığını açıkladı. Olay sonucunda kurşun adamın sırtına isabet etti.

CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

Yaralı adam, hızlı bir şekilde yerel bir hastaneye kaldırıldı ve ciddi yaralanmaları nedeniyle ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu

Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.