Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Pensilvanya'nın Berks County kentinde meydana gelen ilginç bir olayda, bir köpek, sahibinin temizlediği tüfeğe kazara basınca silah ateş aldı aldı. Köpeğin sahibi bu sıra dışı kazada ciddi şekilde yaralandı.
- Pennsylvania'nın Berks County kentinde bir köpeğin yatağa atlaması sonucu temizlenmekte olan tüfek ateş aldı ve 53 yaşındaki sahibi sırtından vurularak ciddi şekilde yaralandı.
- Yaralı adam yerel bir hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.
- Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Pennsylvania'da bir evde meydana gelen sıra dışı kazada, bir köpeğin yatağa atlaması sonucu silah ateş aldı ve sahibi yaralandı. Olay polisleri de şaşkına çevirdi.
TÜFEĞİ YATAĞIN ÜZERİNE KOYDU
Polis, gece yarısı çevredekilerin silah sesi ihbarı üzerine olaya müdahale etti. Yetkililer, 53 yaşındaki adamın evinde tüfeğini temizlerken yatağın üzerine koyduğunu ve bu sırada köpeğinin yatağa atlamasıyla silahın ateş aldığını açıkladı. Olay sonucunda kurşun adamın sırtına isabet etti.
CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI
Yaralı adam, hızlı bir şekilde yerel bir hastaneye kaldırıldı ve ciddi yaralanmaları nedeniyle ameliyata alındı.
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.