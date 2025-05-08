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Şi Cinping, Putin ile Görüşmek Üzere Moskova'ya Geldi

Şi Cinping, Putin ile Görüşmek Üzere Moskova'ya Geldi
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'da Vladimir Putin ile bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Kremlin'e geldi. Görüşmelerde özellikle Ukrayna savaşı ve Rusya-ABD ilişkileri ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında yeni anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

(ANKARA) Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Kremlin'e geldi. Çinli lider, Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasının 80'inci yılının kutlandığı 9 Mayıs'taki Zafer Günü geçit töreninin onur konuğu oldu. Şi, "Çin ile Rusya arasındaki siyasi karşılıklı güven giderek derinleşiyor ve pragmatik işbirliği bağları güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baş başa bir görüşmeye katılması ve ardından iki ülkenin heyetlerinin katılacağı genişletilmiş müzakereler yapılması bekleniyor.

Kremlin Basın Servisi'ne göre, devlet başkanları özellikle Ukrayna'daki savaş ile Rusya-ABD ilişkilerini ele alacak. İki liderin görüşmesinin, Çin'e uzanacak ikinci bir doğalgaz boru hattı projesine de odaklanması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Rusya ile Çin arasında birkaç anlaşmanın imzalanması öngörülüyor. Her iki liderin de çok kutuplu bir dünya düzeni çağrısında bulunması bekleniyor.

Çin liderinin resmi ziyareti dört gün boyunca sürecek. Rus yetkililerle yapacağı görüşme öncesi açıklama yapan Şi, "Çin ile Rusya arasındaki siyasi karşılıklı güven giderek derinleşiyor ve pragmatik işbirliği bağları güçleniyor" ifadelerini kullandı. Batı'yı "tek taraflı ve zorba" olmakla suçlayan Şi, Pekin ile Moskova'nın "Birleşmiş Milletler'i korumak zorunda olduğunu" belirtti.

Görüşmeler, Çin'in ABD Başkanı Donald Trump tarafından yüksek gümrük tarifelerinin hedefine oturtulduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Şi'nin Rusya ziyareti, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğrattığı zaferinin 80'inci yıl dönümüne denk geliyor. Şi, Zafer Günü kapsamında yapılan askeri geçit törenlerine de onur konuğu olarak katılıyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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