'Shenzhou-20' Uzay Aracı Mürettebatı Dünya'ya Döndü
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, 'Shenzhou-20' uzay aracının mürettebatının görevlerini tamamlayarak sorunsuz bir şekilde Dünya'ya indiğini açıkladı. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
'SHENZHOU-20' uzay aracı mürettebatının görevlerini tamamlayarak Dünya'ya döndüğü bildirildi.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), 'Shenzhou-20' uzay aracı mürettebatının görevlerini tamamlayarak Dünya'ya indiğini duyurdu. 'Shenzhou-20' insanlı uzay aracı mürettebatı, görevini tamamlayarak İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng alanına indi. CMSA tarafından yapılan açıklamada, mürettebatı taşıyan 'Shenzhou-21' uzay aracının inişinin sorunsuz gerçekleştiği ve taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya