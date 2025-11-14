Haberler

'Shenzhou-20' Uzay Aracı Mürettebatı Dünya'ya Döndü

'Shenzhou-20' Uzay Aracı Mürettebatı Dünya'ya Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, 'Shenzhou-20' uzay aracının mürettebatının görevlerini tamamlayarak sorunsuz bir şekilde Dünya'ya indiğini açıkladı. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'SHENZHOU-20' uzay aracı mürettebatının görevlerini tamamlayarak Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), 'Shenzhou-20' uzay aracı mürettebatının görevlerini tamamlayarak Dünya'ya indiğini duyurdu. 'Shenzhou-20' insanlı uzay aracı mürettebatı, görevini tamamlayarak İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng alanına indi. CMSA tarafından yapılan açıklamada, mürettebatı taşıyan 'Shenzhou-21' uzay aracının inişinin sorunsuz gerçekleştiği ve taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törende

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Michael Jackson'ın mirasıyla ilgili davada Paris Jackson'a ret kararı

Michael Jackson'ın kızı şokta! Miras davasında beklenmedik karar
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.