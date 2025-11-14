'Shenzhou-20' Uzay Aracı Mürettebatı Dünya'ya Döndü

'SHENZHOU-20' uzay aracı mürettebatının görevlerini tamamlayarak Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), 'Shenzhou-20' uzay aracı mürettebatının görevlerini tamamlayarak Dünya'ya indiğini duyurdu. 'Shenzhou-20' insanlı uzay aracı mürettebatı, görevini tamamlayarak İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng alanına indi. CMSA tarafından yapılan açıklamada, mürettebatı taşıyan 'Shenzhou-21' uzay aracının inişinin sorunsuz gerçekleştiği ve taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.