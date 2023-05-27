Selfie çekerken baraj göletine düşen telefonunu almak için göletin suyunu boşalttırdı

Hindistan'da baraj göletinin kenarında selfie çekerken yeni aldığı telefonunu suya düşüren bir memur, telefonunu almak için göletteki suyu 3 gün boyunca tahliye ettirdi. Telefonda hassas devlet bilgileri olduğunu söyleyen gıda müfettişi memuru, açığa alınarak eleştirilerin hedefi oldu.

Hindistan'da baraj göletinin kenarında selfie çekerken yeni aldığı telefonunu suya düşüren bir memur, telefonunu almak için göletteki suyu 3 gün boyunca tahliye ettirdi. Telefonda hassas devlet bilgileri olduğunu söyleyen gıda müfettişi memuru, açığa alınarak eleştirilerin hedefi oldu.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Kherkatta Baraj Göleti'nin kenarında geçen hafta selfie çekerken yeni aldığı telefonunu gölete düşüren Rajesh Vishwas, telefonunu almak için göletten yaklaşık 2 milyon litre suyu tahliye ettirdi. Yerel yönetimden bir yetkilinin tahliyeyi durdurmasına kadar işlemin 3 gün sürdüğünü belirten yerel basın, Vishwas'ın görevini kötüye kullanma suçlamasıyla açığa alındığını belirtti.