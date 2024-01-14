Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Ülke yasa boğulurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede teröristlere yönelik sürdürülen Kahramanlar-42 operasyonundan görüntüler yayınladı.

9 ŞEHİDİN ARDINDAN 57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından TSK, Kuzey Irak'ta operasyonlarını artırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi." denildi.

37 TİM SAHAYA İNDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kahramanlar-42 operasyonuna ait bilgi ve görüntüleri paylaştı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 tim, 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42" Operasyonlarımız devam ediyor.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek"