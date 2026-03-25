Savaşta istediğini alamayan Trump'a bir darbe de kendi ülke halkından geldi

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik halk desteği son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından gerilemeye devam ediyor. Özellikle İran’a yönelik saldırılar ve artan yakıt fiyatları, kamuoyundaki memnuniyetsizliği artırdı. Reuters tarafından yapılan ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 36’sı Trump’ın görev performansını onaylıyor. Bu oran geçen hafta yüzde 40 seviyesindeydi.

EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI TEPKİ TOPLUYOR

Ankette Trump’ın ekonomi performansına yönelik destek de zayıf kaldı. Katılımcıların sadece yüzde 29’u ekonomideki genel performansı olumlu bulurken, hayat pahalılığıyla mücadelede destek oranı yüzde 25’te kaldı. Bu oranlar, Trump’ın iki başkanlık dönemi boyunca ulaştığı en düşük seviyelerden biri olurken, selefi Joe Biden’ın ekonomik onay oranlarının da altına geriledi.

İRAN SAVAŞINA DESTEK AZALIYOR

İran ile yaşanan savaşın da kamuoyu desteğini olumsuz etkilediği görüldü. Ankete göre Amerikalıların yüzde 35’i İran’a yönelik saldırıları desteklerken, yüzde 61’i karşı çıkıyor. Geçen haftaya kıyasla destek oranı düşerken, karşı çıkanların oranı arttı. Katılımcıların yüzde 46’sı savaşın ABD’yi daha güvensiz hale getireceğini düşünürken, yalnızca yüzde 26’sı ülkenin daha güvenli olacağını ifade etti.

PARTİ İÇİ DESTEK KORUNUYOR

Trump’ın Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği ise büyük ölçüde korunuyor. Parti tabanında genel memnuniyetsizlik sınırlı kalırken, hayat pahalılığı konusundaki eleştirilerin arttığı dikkat çekti. Trump göreve başladığında yüzde 47 olan onay oranı, son dönemde yüzde 40 civarında seyrederken şimdi en düşük seviyelerden birine geriledi.

