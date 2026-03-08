Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş dokuzuncu gününde de tüm şiddetiyle sürerken, Çin'den gelen görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ordu mensuplarına hitap ettiği anlara ait video, bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde dikkat çekti.

"ÖLÜMDEN KORKMAYIN"

Görüntülerde Şi Cinping'in askerlere hitap ettiği ve askeri gücün önemine vurgu yaptığı görülüyor. Cinping'in konuşmasında askerlerin görevlerini yerine getirirken ölümden korkmamaları gerektiğini söylediği ifade ediliyor.

ORDUNUN BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Videoda geniş bir alanda toplanan çok sayıda askerin düzen içinde Cinping'i dinlediği görülürken, görüntüler Çin ordusunun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Asker sayısının fazlalığı ve askeri disiplin sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından yorumlandı.

Çin yönetimi son dönemde askeri modernizasyon ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlarıyla dikkat çekerken, Cinping'in orduya yönelik mesajları da küresel güvenlik tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde yeniden gündeme geldi.