Savaşın 48. gününde Ukrayna'dan vahim iddia: Düşman İHA'ları sivillere zehirli madde attı

Ukraynalı siyasetçi Ivanna Klympush, Rusya'nın Mariupol'de "bilinmeyen bir madde" kullandığını söylerken, insanların nefes almakta zorlandığını söyledi. Klympush, "Bu muhtemelen kimyasal silah" paylaşımını yaptı.

ZEHİRLİ MADDENİN ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak ise, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurdu. Açıklamada, "Rus işgal birlikleri, düşman İHA'sıyla Mariupol kentinde Ukrayna ordusu ve sivillerine yönelik henüz menşei bilinmeyen zehirli bir madde attı." ifadesi yer aldı. Söz konusu saldırı sonrası yaralanan insanlarda solunum yetmezliği tespit edildiği vurgulanan açıklamada, zehirli maddenin etkilerinin araştırıldığı kaydedildi.

"İDDİALAR DOĞRUYSA DERİN ENDİŞE KAYNAĞI"

Ukrayna'dan gelen bu açıklamalara ABD ve İngiltere'den de yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuyu yakından takip ettiklerini duyurdu. Pentagon sözcüsü John Kirby, "Sosyal medyada Rus güçlerinin Mariupol'de kimyasal silah gönderdiğine dair iddiaların farkındayız. Şu an için bunların doğruluğunu onaylayamayız fakat yakından takip ediyoruz" dedi. Kirby açıklamasının devamında, "Eğer bu iddialar doğruysa derin endişe kaynağı ve Rusya'nın biber gazını kimyasal unsurlarla karıştırmasından endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

İNGİLTERE: PUTİN'İ SORUMLU TUTACAĞIZ

Kimyasal silah iddiaları ile ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamayı bizzat İngiltere Dışişleri Bakanı Lizz Truss yaptı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Truss, "Rusya'nın Mariupol'de insanlara kimyasal silahlar kullandığına dair haberler geliyor. Bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmek için hızlıca çalışıyoruz. Bu tür silahların kullanımı gerilimi artıracaktır ve biz de Putin ve rejimini sorumlu tutacağız" dedi.