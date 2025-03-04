Savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu
Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağı, tatbikat sırasında kayboldu. Kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Filipinler medyasında yer alan haberlere göre, tatbikat kapsamında FA-50 tipi savaş uçakları Cebu kentinden havalandı.
Uçakların hedeflenen bölgeye ulaşmasından önce bir tanesi ile iletişim koptu. Diğer uçakların kayıp uçakla temas kurma denemeleri ise başarısızlıkla sonuçlandı.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikat sırasında kaybolan uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışması başlatıldığı ifade edildi.