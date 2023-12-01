Üye Girişi
Haberler

Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail, Yemen'deki Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Gazze'deki ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail, Yemen'in Sana kentinde İran destekli Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu. Suudi medyası patlamanın hava saldırısından kaynaklandığını bildirirken üst düzey bir Husi yetkilisi, patlamanın eski mühimmatların patlamasından kaynaklandığını iddia etti.

İsrail ile Hamas arasındaki esir mutabakatı kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu. "İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başlarken bu kez bir başka ülkeyi de hedef aldı. İsrail, Yemen'in Sana kentinde İran destekli Husi milislerine ait bir askeri tesisi savaş uçaklarıyla vurdu.

İSRAİL ATEŞKESİN SONA ERMESİYLE SALDIRILARA YENİDEN BAŞLADI

Gazze'de 7 gündür devam eden geçici ateşkes bu sabah itibarıyla sona ererken İsrail ordusu, bölgeye yönelik saldırılarına yeniden başladı. Han Yunus'u hedef alan İsrail ordusu 54 Filistinliyi katlederken bölgeden gelen bir haber herkesi tedirgin etti.

YEMEN'DE HUSİ MİLİSLERİNE AİT TESİSİ VURDULAR

Suudi el-Hadas televizyonunun haberine göre İsrail, Yemen'in Sana kentinde İran destekli Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu. Suudi medyası patlamanın hava saldırısından kaynaklandığını bildirirken üst düzey bir Husi yetkilisi, patlamanın eski mühimmatların patlamasından kaynaklandığını iddia etti.

İSRAİL BASINI: ORDU YAHYA SİNWAR'IN PEŞİNDE

İsrail basını, IDF'nin saldırılarını Hamas liderlerinden Yahya Sinwar'ın saklandığı bölgeye yoğunlaştırdığını yazdı. Jerusalem Post'ta yer alan haberde "IDF, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın saklandığına inanılan Han Yunus kentindeki sivillere Cuma sabahı İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sona erdiğinde tahliye emri verdi ve Han Yunus şehrinin tehlikeli bir savaş bölgesi olduğu uyarısında bulundu" denildi.

AKSA TUFANI'NIN BEYİN TAKIMINDA YER ALIYORDU

2011 yılında bir mahkum takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Sinwar, Aksa Tufanı Harekatı'nın beyin takımında yer alan az sayıda kişiden biri olarak görülüyor. Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'den sonra 2 numara konumunda bulunan Sinwar, İsrail'in arananlar listesinin de ilk sıralarında yer alıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Filistin İsrail Yemen Gazze İran Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024? APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title