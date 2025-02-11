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Sarhoş bakanlık çalışanı, gizli bilgilerin olduğu çantasını kaybetti

Sarhoş bakanlık çalışanı, gizli bilgilerin olduğu çantasını kaybetti
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Japonya'da Maliye Bakanlığı'nda görev yapan bir kişi, iş arkadaşlarıyla bir akşam içmeye gittiğinde kaybetmemesi gereken bir şeyi kaybetti. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 187 kişinin kişisel verilerini içeren belgelerin yer aldığı çanta ortadan kayboldu.

Japonya'da Maliye Bakanlığı'nda görev yapan bir kişi, 6 Şubat günü Yokohama'da iş arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanına gitti. Adı açıklanmayan çalışan, 5 saat kaldığı mekanda 9 bardak alkol tüketti.

GİZLİ BİLGİLERİN OLDUĞU ÇANTASINI KAYBETTİ

En sonunda sarhoş olan çalışan, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 187 kişinin kişisel verilerini içeren belgelerin yer aldığı çantasını kaybetti. Bakanlık çalışanı, Yokohama'dan Sumida şehrinde bulunan evine dönmek için bindiği trenden inene kadar çantasını kaybettiğinin farkına varmadı. Çantada söz konusu çalışanın kişisel bilgileri ve iş bilgisayarı da vardı.

BAKANLIK DOĞRULADI

Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, "kamu güvenini büyük ölçüde sarsan bu olay için içten bir şekilde üzgün olunduğu" belirtildi. Açıklanmada, çalışanın bakanlığın gümrük ve tarife biriminde görevli olduğu kaydedildi.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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