Peygamberler Şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Mevlid Kandili büyük bir coşkuyla karşılandı. Binlerce kişi Balıklıgöl Platosuna akın etti ve Halil-ür Rahman Camisinde bir araya geldi.

Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Mevlid Kandili büyük bir coşkuyla karşılandı.

Şanlıurfa'da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Binlerce kişi aileleriyle birlikte Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve Nemrut tarafından ateşe atıldığına inanılan Balıklıgöl Platosu'na akın etti. Balıklıgöl'ü gezen vatandaşlar, daha sonra Halil-ür Rahman Camisi'nde bir araya geldi. Namaz kılan vatandaşlar, gecenin geç saatlerine kadar dua etti. - ŞANLIURFA