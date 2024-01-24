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Şangay açıklarında batan gemideki korku dolu anlar kamerada: Allah'ım batıyoruz

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Şangay açıklarında başka bir gemiyle çarpışan Omega isimli gemi battı. 16'sı Türk 21 mürettebat kurtarılırken geminin battığı anlarda kaydedilen görüntülerde denizcilerin "Allah'ım batıyoruz" dediği duyuluyor.

Çin'in Şanghay kenti açıklarında içinde Türk denizcilerin de bulunduğu Omega adlı gemi, Mirabella isimli gemiyle kötü hava koşullarından dolayı çarpıştı. Filikalarla gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin diğer gemi tarafından kurtarıldığı açıklandı. Geminin battığı anlarda kaydedilen görüntüler ise tüyler ürpertti.

GEMİYLE ÇARPIŞIP BATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada "Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir. Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun" denildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan denizcilerin geminin battığı sırada çektiği videolar ortaya çıktı. Dalgaların gemiyi yuttuğu anlarda denizcilerin "Allah'ım batıyoruz" diyerek çaresizce beklediği görülüyor.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Yorumlar (1)

EMİR CAN ŞANLI:

Sigortalıdır. Mal da gemi de, gemicilerin canına bir şey olmaması iyi haber. Geçmiş olsun.

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