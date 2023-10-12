San Francisco'daki Çin Konsolosluğu'na saldırı düzenlendi

San Francisco'daki Çin Başkonsolosluğu, vize ofisine yapılan araçlı saldırıyı kınadı ve olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Başkonsolosluk, ABD'ye diplomatik girişimde bulunarak olayın hızla çözülmesini ve ciddiyetle ele alınmasını talep etti.

1. San Francisco'daki Çin Konsolosluğu'nda soruşturma yapan polis memurlarının çeşitli görüntüleri

San Francisco'daki Çin Başkonsolosluğu, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla vize ofisine araçla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Açıklamada, "9 Ekim 2023'te yerel saatle öğleden sonra, kimliği belirsiz bir kişi bir araçla konsolosluğumuzun vize ofisine şiddetli bir şekilde çarparak personelin ve orada bulunan kişilerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmuş ve başkonsolosluğumuzun tesislerinde ve mülkünde ciddi hasara yol açmıştır" denildi.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve olayın takipçisi olma hakkını saklı tuttuklarını belirten başkonsolosluk, gerçeğin hızla ortaya çıkarılması ve olayın kanun önünde ciddiyetle ele alınması talebiyle ABD'ye diplomatik girişimde bulunduklarını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi ve Çin ile ABD arasındaki Konsolosluk Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca, ABD'yi başkonsolosluk personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri almaya çağırıyoruz" denildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri San Francisco'dan bildiriyor. (XHTV)