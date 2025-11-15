Şam'ın Mezze Bölgesine Füze Saldırısı: Yaralılar Var

SURİYE'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesine füze saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; başkent Şam'daki Mezze semtine iki Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu birden çok kişinin yaralandığı, yaralı bir kadının da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililerin olayı 'haince bir saldırı' olarak nitelendirdiği ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.