Suriye'de patlama
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze'de bir patlama meydana geldi. Olayın detayları ve patlamanın niteliği araştırılıyor.
CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ
Patlamanın ardından bölgede hasar ya da can kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya