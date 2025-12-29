Haberler

Suriye'de patlama

Güncelleme:
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze'de bir patlama meydana geldi. Olayın detayları ve patlamanın niteliği araştırılıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze'de patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye basını, başkent Şam'ın Mezze bölgesi yakınlarında bir patlama sesi duyulduğunu ve patlamanın niteliğinin araştırıldığını duyurdu.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Patlamanın ardından bölgede hasar ya da can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
