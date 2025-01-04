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Şam Havalimanı 7 Ocak'ta yeniden faaliyete geçiyor

Şam Havalimanı 7 Ocak'ta yeniden faaliyete geçiyor
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Suriye'nin başkenti Şam'daki uluslararası havalimanının yeniden uluslararası uçuşlara açılacağı duyuruldu. Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı 7 Ocak'ta havalimanının faaliyete geçeceğini bildirdi.

Suriye'nin başkentindeki Şam Uluslararası Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara açılacağı bildirildi.

Suriye Haber Ajansına (SANA) konuşan Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağını söyledi.

"KAPASİTE ARTTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Salibi, Halep ve Şam havaalanlarının operasyonlarına yeniden başlaması için hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz" dedi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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