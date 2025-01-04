Şam Havalimanı 7 Ocak'ta yeniden faaliyete geçiyor

Suriye'nin başkentindeki Şam Uluslararası Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara açılacağı bildirildi.

Suriye Haber Ajansına (SANA) konuşan Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağını söyledi.

"KAPASİTE ARTTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Salibi, Halep ve Şam havaalanlarının operasyonlarına yeniden başlaması için hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz" dedi.