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Şam'daki bir kafede meydana gelen bombalı saldırıda dokuz kişi öldü

Şam'daki bir kafede meydana gelen bombalı saldırıda dokuz kişi öldü
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Suriye'nin başkenti Şam'da kalabalık bir kafeye düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırıyı Saraya Ensar el-Sünne üstlenirken, yetkililer IŞİD'i sorumlu tuttu. Türkiye ve birçok ülke saldırıyı kınadı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Şam'ın merkezindeki kalabalık bir kafede perşembe günü meydana gelen bombalı saldırıda dokuz kişinin öldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı saldırının, başkentin Hicaz bölgesinde bulunan ve Adalet Sarayı'na sadece 100 metre mesafede yer alan kafeye patlayıcı bir düzenek yerleştirilmesiyle yapıldığını açıkladı.

Şam sağlık müdürlüğü 20 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bu, Şam'da Haziran 2025'te bir kiliseye düzenlenen ve 25 kişinin ölümüne yol açan intihar saldırısından bu yana yaşanan en ölümcül bombalı saldırı.

Silahlı cihatçı grup Saraya Ensar el-Sünne (Sünnet Taraftarları Tugayları), saldırının sorumluluğunu üstlendi, ancak yetkililer saldırıdan IŞİD'in sorumlu olduğunu savundu.

Kafeye bitişik bir gözlük dükkanının sahibi olan Muhammed el-Dahabi, saldırının Suriye iç savaşı sırasında Şam'da yaşananları hatırlattığını söyledi.

AFP haber ajansına konuşan Dhabi, "Büyük bir basınç hissettim ve bütün yer sallandı. Olay yerine koştum ve yerde, kan birikintisi içinde yatan insanlar gördüm" dedi.

Şam Valisi Maher Mervan İdlibi olay yerini ziyaret etti ve saldırıdan sorumlu olanların cezalandırılacağını söyledi.

İdlibi "Ülke her istikrar dönemine girdiğinde, kötü niyetli taraflar onu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor" dedi.

Suriye'de İslamcı militan örgüt Heyet Tahrir eş Şam'ın öncülüğündeki muhalif güçlerin Aralık 2024'te Beşar Esad'ı devirerek 13 yıl süren iç savaşı sona erdirmesinden bu yana Şam'da birçok saldırı gerçekleşti.

Ayrıca özellikle Dürzilerin yoğun olduğu Süveyda gibi bölgelerde, hükümet güçleri dini azınlık mensupları arasında ölümcül mezhep çatışmaları yaşandı.

Türkiye'den kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "güçlü şekilde kınayan" bir açıklama yaptı.

Saldırının Suriye'de istikrar ve güvenliği sağlama yolunda yaşanan gelişmeleri sekteye uğratma amaçladığı ifade edilen açıklama, "Türkiye, bu süreçte Suriye'yle dayanışmasını sürdürecektir" mesajıyla sona erdi.

Ayrıca Irak, Mısır, Katar, Ürdün ve Kuveyt gibi bölge ülkeler de saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri António Guterres'in saldırıdan derin endişe duyduğunu ve sivillere yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu söylediğini aktardı.

BBC
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