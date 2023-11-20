Salıpazarı ilçesinden umre için kutsal topraklara yolculuk

Salıpazarı ilçesinde umre için kutsal topraklara gidecek 30 kişilik kafile dualarla yolcu edildi. Belediye Başkanı Halil Akgül de uğurlama programına katıldı ve umre yolcularına hayırlı yolculuklar diledi.

Salıpazarı ilçesinde umre için kutsal topraklara gidecek 30 kişilik kafile dualarla yolcu edildi.

Bereket Fatih Camisi'nde sabah namazı sonrası düzenlenen uğurlama programına Belediye Başkanı Halil Akgül de katıldı.

Akgül, "Umre yolcularımızı kutsal topraklara ziyaret etmek üzere yolcu ettik. Böyle güzel bir yolda yolculuk etmek inşallah gidemeyenlere de nasip olur. Umreye giden vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, yakınlarına sağ salim kavuşmak kısmet olsun diyorum. Allah ibadetlerini, dualarımızı kabul etsin inşallah." dedi.

Okunan duaların ardından kafile, yakınlarıyla vedalaşarak yola çıktı.