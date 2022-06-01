Saldırıya uğrayan adamın kanguruyla imtihanı! Eline sopa alıp böyle kavga etti - Haberler

Saldırıya uğrayan adamın kanguruyla imtihanı! Eline sopa alıp böyle kavga etti
İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir kangurunun saldırısına uğrayan adam, peşini bırakmayan hayvanla kavga etti. Eline aldığı ağaç dalıyla kendisini korumaya çalışan adam olaydan yaralı kurtulmayı başarırken, o anlar kameralara yansıdı.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Ballina bölgesinde köpeklerinin havlaması üzerine bahçeye çıkan Cliff Des adlı bir adam, dehşeti yaşadı.
KANGURUYLA KAVGA ETTİ
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Des, bahçede karşılaştığı kangurudan kaçarken tökezleyerek yere düştü. Bu sırada kangurunun saldırısına uğrayan Des, peşini bırakmayan kanguruyla ayağa kalktıktan sonra kavga etmeye başladı.
GÜNDEME OTURDU
Eline aldığı ağaç dalıyla kendisini korumaya çalışan Des mücadeleyi kazanırken, olaydan yaralı kurtulmayı başardı. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.
İhlas Haber Ajansı / Dünya