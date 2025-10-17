Sakız Adası'nda Göçmenleri Taşıyan Bot Kaza Yaptı: 2 Ölü, 10 Yaralı

SAKIZ Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun kayalıklara çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yunan basını, Sakız Adası açıklarında dün akşam yerel saatle 22.30 sıralarında göçmenleri taşıyan bir botun kayalıklara çarptığını duyurdu. Sakız Adası'nın Pandukios bölgesinde meydana gelen kazada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, yaralıların Sakız Hastanesi'nde tedavi altına alındığını, diğer göçmenlerin ise VIAL Kabul ve Kimlik Tespit Merkezi'ne götürüldüğünü açıkladı.