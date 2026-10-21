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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Seul'de Katar Halk Sağlığı Bakanı Al Mahmud ile görüştü

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Seul'de Katar Halk Sağlığı Bakanı Al Mahmud ile görüştü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Katar Halk Sağlığı Bakanı Mansur bin İbrahim Al Mahmud ile bir araya geldi. Görüşmede ülkeler arasındaki mevcut iş birlikleri, küresel sağlık vizyonu ve ortak projeler değerlendirildi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Katar Halk Sağlığı Bakanı Mansur bin İbrahim Al Mahmud ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güney Kore temaslarımız kapsamında, Katar Halk Sağlığı Bakanı Sayın Mansur bin İbrahim Al Mahmud ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliklerini değerlendirdiğimiz verimli görüşmede; küresel sağlık vizyonumuz, stratejik adımlarımız ve ortak projelerimiz üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizin ülkelerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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