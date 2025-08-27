Rusya ve Ukrayna Müzakere Heyetleri İletişim Halinde

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri başkanlarının temas halinde olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Moskova'nın Kiev'e güvenlik garantisi konusunda Avrupa'nın önerilerini olumsuz değerlendirdiğini belirtti. NATO ülkelerinden hiçbir askerin Ukrayna'ya gönderilmemesi gerektiği yönündeki Rusya'nın tutumunu yineleyen Peskov, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında yapılacak herhangi bir toplantının iyi hazırlanmış olması gerektiğini vurguladı.

Rus ve Ukrayna müzakere ekiplerinin başkanlarının iletişim halinde olduğunu aktaran Peskov, görüşme için tarih belirlenmediğini söyledi.