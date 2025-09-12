Rusya ve Ukrayna Arasındaki Barış Müzakerelerine Ara Verildi

Haberler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin durduğunu açıkladı. Peskov, iletişim kanallarının açık olduğunu ancak şu anda müzakerelere ara verildiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere heyetleri arasındaki barış görüşmelerine ilişkin, "İletişim kanalları mevcut ve işliyor. Müzakerecilerimiz bu kanallar aracılığıyla iletişim kurma olanağına sahip. Ancak şimdilik, bir ara verildiğini söylemek muhtemelen daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın barışçıl diyalog yolunu izlemeye hazır olduğunu kaydeden Peskov, "Ancak Avrupalıların bunu engellediği de bir gerçek. Bu, kimsenin bilmediği bir sır değil" dedi.

