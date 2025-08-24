Rusya ve Ukrayna Arasında Yeni Esir Takası Gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna Arasında Yeni Esir Takası Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen yeni esir takasında 146 Rus ve 146 Ukraynalı asker serbest bırakıldı. Takas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğunda gerçekleşti.

RUSYA ile Ukrayna arasında yeni bir esir takasının gerçekleştiği bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 146 Rus ve 146 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğunda gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Kursk bölgesi sakinlerinden 8 Rus vatandaşının da serbest bırakıldığı ifade edildi.

Serbest bırakılan Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğu, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı ve askerlerin bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmek üzere Rusya'ya ulaştırılacağı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ölüme götüren akım! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Ölüme götüren akım! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kara yolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.