Rusya ve ABD İstihbarat Şeflerinden Telefon Görüşmesi

Rusya ve ABD İstihbarat Şeflerinden Telefon Görüşmesi
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe ile telefonla görüştüğünü duyurdu. İkili, gelecekte iletişim kurma konusunda mutabık kaldı.

RUSYA Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile telefonda görüştü. Narışkin açıklamasında, "Amerikan mevkidaşımla telefon görüşmesi yaptım. Herhangi bir zamanda birbirimizi arama ve ilgimizi çeken konuları konuşma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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