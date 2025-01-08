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Rusya, Ukrayna'yı güdümlü bomba ile vurdu

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Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine yaptığı saldırı sonucunda en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırının güdümlü bomba ile gerçekleştiğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine güdümlü bomba ile saldırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Zaporijya'ya güdümlü bomba ile saldırı düzenlediğini belirtti.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zelenskiy, paylaşımında, "Şu an itibarıyla onlarca kişinin yaralandığı belli. Herkese gerekli yardım sağlanıyor. Ne yazık ki 13 kişi hayatını kaybetti. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölü sayısı artabilir." ifadelerini kullandı.

RUSYA SANAYİ ALTYAPISINI VURDU

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bölgedeki bir sanayi altyapısını vurduğunu belirterek, saldırıda yaralanan 30 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından Zaporijya'ya yönelik saldırıya tepki göstererek, "Rusya yine sivilleri vuruyor." ifadesini kullandı.

Rusya, Ukrayna'yı güdümlü bomba ile vurdu
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Taramp gelince savaşı bitirecekmiş , öyle diyorlar

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