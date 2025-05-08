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Rusya-Ukrayna Savaşında Tek Taraflı Ateşkes İlanı

Rusya-Ukrayna Savaşında Tek Taraflı Ateşkes İlanı
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Rusya, Nazilerin yenilgisinin 80'inci yılı dolayısıyla üç günlük bir ateşkes ilan etti. Ukrayna ise bu ateşkesi kabul etmeyerek Rusya'nın saldırılarına devam ettiğini bildirdi. Zelenski, Rusya'nın ateşkes ilanını bir manevra olarak nitelendirdi.

(ANKA RA ) – Rusya'nın, Nazilerin yenilgiye uğratılmasının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla kutladığı 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında ilan ettiği tek taraflı üç günlük ateşkes yürürlüğe girdi. Ateşkese katılmayacaklarını belirten Ukrayna tarafı, Rusya'nın tüm cephe hattında saldırılarına devam ettiği; Rusya ise ateşkese uyduklarını ancak Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğünü ve bu saldırılara karşılık verdiklerini yönünde açıklama yaptı.

Rusya, Nazi Almanyası'nın yenilgisinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da kutlanan Zafer Günü kapsamında bu geceden başlayarak cumartesi geceye kadar üç günlük ateşkes ilan etmişti.

Ateşkes yürürlüğe girerken; Ukrayna, ateşkese katılmayacağını açıkladı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ateşkes ilanını "barış istiyormuş gibi görünmeye yönelik bir manevra" olarak nitelendirdi. Zelenski, ABD tarafından önerilen 30 günlük daha geniş kapsamlı bir ateşkese destek verdiklerini yineleyerek, bu teklifin diplomasiye bir şans verebileceğini vurguladı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus savaş uçaklarının Ukrayna'nın doğusundaki Sumi bölgesine iki saat içerisinde iki kez güdümlü bomba saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi. Rusya'nın batısındaki Lipetsk bölgesinde de insansız hava aracı saldırıları gerçekleştiği belirtiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı ateşkese uyduklarını savunurken, Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğünü ve bu saldırılara "karşılık verdiklerini" açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın tüm cephe hattında saldırılara devam ettiğini ileri sürdü.

Zelenski:  Ukrayna, Moskova'ya uçacak dünya liderlerinin güvenliğini garanti edemez

Zafer Günü kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliklere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdularahman El-Sisi başta olmak üzere 20'ye yakın dünya lideri katıldı.

Zelenski, Moskova'daki askeri geçit törenini "ikiyüzlülük geçidi" olarak tanımlayarak, "Bu bir kin ve yalan geçidi. Kötülükle mücadele etmek gerekir, tıpkı 80 yıl önce olduğu gibi" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı önceki dün Moskova'daki askeri geçit törenine katılacak devlet başkanlarına ilişkin açıklamasında Ukrayna'nın Moskova'ya uçacak dünya liderlerinin güvenliğini garanti edemeyeceğini söylemiş, Zelenski'nin sözleri Rus medyasında tehdit olarak nitelendirilmişti.

Rusya medyası Zafer Günü etkinlikleri için alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Moskova'daki binaların çatısına hava savunma sistemleri konuşlandırıldığını belirtti.

Kaynak: ANKA / Dünya
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