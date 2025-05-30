Rusya: Ukrayna'nın Müzakere Pozisyonu Belirsiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın yeni müzakerelere katılıp katılmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirtti ve Ukrayna'nın pozisyonunda netlik bulunmadığını vurguladı.
RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın yeni tur müzakerelere ilişkin pozisyonunun net olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya- Ukrayna barış müzakerelerine dair açıklamada bulundu. Zaharova, Ukrayna'nın yeni tur müzakerelere katılıp katılmayacağını henüz açıklamadığını vurgulayarak, "Pozisyonlarında netlik yok. Müzakerelerin tarihi, formatı, heyetin içeriği karşı tarafa iletildi. Rus heyet başkanı planlarını sürekli açıklıyor. Öbür tarafta histeri var" dedi.
Zaharova, Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek heyetin, İstanbul'daki müzakerelerdekiyle aynı olacağını kaydetti.