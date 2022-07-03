Rusya, Ukrayna'nın doğudaki 'son kale' olarak tanımladığı Lysychansk'ı ele geçirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ın son kalesiLysychansk'da kontrol sağladığı duyurdu, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise gelişmeleri doğruladı.

LUHANSK BÖLGESİNDE KONTROL RUSYA'YA GEÇTİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Luhansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü başarılı operasyonlar, Lysychansk ve çevresindeki çeşitli yerleşim yerlerinde tam kontrolün sağlanmasıyla sonuçlandı" denildi. Lysychansk dışında kontrol sağlanan yerleşim yerlerinin Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo ve Belaya Gora olduğu aktarılan açıklamada, son 24 saatte kontrol sağlanan bölgenin 182 kilometrekarelik bir alana denk geldiği ifade edildi. Rusya, Lysychansk ve çevresindeki çeşitli yerleşim yerlerinde kontrolü sağlaması ile Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Luhansk bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirmiş oldu.

UKRAYNA GERİ ÇEKİLDİKLERİNİ DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'nın doğudaki "son kale" olarak tanımladığı Lysychansk'ın Rus ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyurmasının ardından Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Lysychansk'tan geri çekildiğini doğruladı.

"UKRAYNALILARIN HAYATINI KURTMAK İÇİN AYRILMA KARARI ALINDI"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lysychansk'taki ağır çatışmaların ardından Ukrayna ordusunun işgal altındaki mevzilerden ve hatlardan çekilmek zorunda kaldığı ifade edilerek, "Rus işgal birliklerinin mühimmat ve personel konusundaki çoklu avantajı karşısında şehrin savunmasının sürdürülmesi ölümcül sonuçlar doğuracaktır. Ukraynalı savunucuların hayatını kurtarmak için ayrılma kararı alındı" denildi.

"SON KALE" OLARAK TANIMLAMIŞLARDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestovych yaptığı açıklamada, Lysychansk'ı Ukrayna'nın doğusundaki "son kale" olarak tanımlamıştı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya