Rusya, Ukrayna'nın Askeri Sanayi Hedeflerine Saldırı Düzenledi

RUSYA Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi aktarıldı. Açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlarına saldırılara devam ettiği vurgulanarak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik havadan, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.