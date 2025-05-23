Rusya, Ukrayna ile 2. Tur Barış Görüşmelerinin Yakında Yapılacağını Duyurdu

Rusya, Ukrayna ile 2. Tur Barış Görüşmelerinin Yakında Yapılacağını Duyurdu
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile 2. tur barış görüşmelerinin yakında gerçekleştirileceğini açıkladı ve müzakerelerin hazırlık aşamasında olduklarını belirtti.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile 2'nci tur barış görüşmelerin yakında yapılacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile 2'nci tur barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Lavrov, memorandum üzerindeki çalışmaların Moskova tarafından ileri bir aşamada olduğunu belirterek, Ukrayna ile 2'nci tur barış görüşmelerinin yakında yapılacağını kaydetti. Lavrov, "Zelenskiy'nin meşruiyeti meselesi, Ukrayna'nın çözümüne ilişkin belgelerin imzalanmasında belirleyici olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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