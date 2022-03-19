Putin tüm kozlarını oynuyor! "Durdurulamaz" dediği hipersonik füzeleri Ukrayna'da ilk kez kullandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin tüm kozlarını oynuyor! "Durdurulamaz" dediği hipersonik füzeleri Ukrayna'da ilk kez kullandı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
 - Güncelleme:

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir mühimmat deposunu Putin'in "durdurulamaz" olarak tanımladığı kinjal hipersonik füzelerle imha etti. Açıklamada, "Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinzhal hipersonik füzesi kullanıldı. Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için büyük bir yeraltı deposunu Kinzhal hipersonik füze kullanarak imha ettik." ifadeleri yer aldı.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşının 24. gününde bölgedeki gelişmelere ve savaşın gidişatına yönelik açıklamada bulundu.

Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez Ukrayna birliklerinin yer altı mühimmat deposunu imha etmek için hipersonik aerobalistik füzelerle Kinzhal füze sisteminin kullanıldığı belirtildi.

Rusya, ilk kez Ukrayna'da kinjal hipersonik füze kullanıldığını itiraf etti

Açıklamada şöyle denildi: "Ukrayna'nın üç S-300 ve bir Buk-M1 olmak üzere toplam 69 askeri tesisi vuruldu, 12 Ukrayna insansız hava aracı havada vuruldu. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana 196 Ukrayna insansız hava aracı, 1438 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 145 çoklu roketatar imha edildi."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılında yaptığı açıklamada, hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini belirtmişti. Putin füzeyi "Durdurulamaz" ve "yenilmez" olarak tanımlamıştı.

Putin'in konuşması sırasındaki tuhaflık dünya gündeminde! Bir anda ortadan kayboldu, kimse ne olduğunu anlamadıPutin'in konuşması sırasındaki tuhaflık dünya gündeminde! Bir anda ortadan kayboldu, kimse ne olduğunu anlamadı
Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydiRus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi
Putin işi yokuşa sürüyor! Ukrayna ile barış için masaya sürdüğü şartları 3'ten 5'e çıkardıPutin işi yokuşa sürüyor! Ukrayna ile barış için masaya sürdüğü şartları 3'ten 5'e çıkardı
İlerleyişini sürdüren Rusya, Ukrayna'nın Azak Denizi'ne olan bağlantısını kestiİlerleyişini sürdüren Rusya, Ukrayna'nın Azak Denizi'ne olan bağlantısını kesti

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

Ukrayna, Rusya, Füze, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title