Putin tüm kozlarını oynuyor! "Durdurulamaz" dediği hipersonik füzeleri Ukrayna'da ilk kez kullandı

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşının 24. gününde bölgedeki gelişmelere ve savaşın gidişatına yönelik açıklamada bulundu.

İLK KEZ HİPERSONİK FÜZE KULLANDILAR

Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez Ukrayna birliklerinin yer altı mühimmat deposunu imha etmek için hipersonik aerobalistik füzelerle Kinzhal füze sisteminin kullanıldığı belirtildi.

UKRAYNA'YA VERİLEN ZARARI AÇIKLADILAR

Açıklamada şöyle denildi: "Ukrayna'nın üç S-300 ve bir Buk-M1 olmak üzere toplam 69 askeri tesisi vuruldu, 12 Ukrayna insansız hava aracı havada vuruldu. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana 196 Ukrayna insansız hava aracı, 1438 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 145 çoklu roketatar imha edildi."

FÜZELER HAKKINDA "DURDURULAMAZ" DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılında yaptığı açıklamada, hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini belirtmişti. Putin füzeyi "Durdurulamaz" ve "yenilmez" olarak tanımlamıştı.