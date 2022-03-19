Putin tüm kozlarını oynuyor! "Durdurulamaz" dediği hipersonik füzeleri Ukrayna'da ilk kez kullandı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir mühimmat deposunu Putin'in "durdurulamaz" olarak tanımladığı kinjal hipersonik füzelerle imha etti. Açıklamada, "Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinzhal hipersonik füzesi kullanıldı. Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için büyük bir yeraltı deposunu Kinzhal hipersonik füze kullanarak imha ettik." ifadeleri yer aldı.
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşının 24. gününde bölgedeki gelişmelere ve savaşın gidişatına yönelik açıklamada bulundu.
Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez Ukrayna birliklerinin yer altı mühimmat deposunu imha etmek için hipersonik aerobalistik füzelerle Kinzhal füze sisteminin kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi: "Ukrayna'nın üç S-300 ve bir Buk-M1 olmak üzere toplam 69 askeri tesisi vuruldu, 12 Ukrayna insansız hava aracı havada vuruldu. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana 196 Ukrayna insansız hava aracı, 1438 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 145 çoklu roketatar imha edildi."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılında yaptığı açıklamada, hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini belirtmişti. Putin füzeyi "Durdurulamaz" ve "yenilmez" olarak tanımlamıştı.